Алеппо, Сирия, 22 марта, 2023, 23:04 — ИА Регнум. Международный аэропорт сирийского Алеппо приостановил из-за последствий израильской атаки приём гуманитарных грузов для пострадавших от землетрясения. Об этом сообщил 22 марта заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

Danij84 Аэропорт. Алеппо

По словам Гуринова, четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из восточной части акватории Средиземного моря нанесли ракетный удар по аэропорту Эн-Найраб. В результате удара были повреждены взлётно-посадочная полоса и радиолокатор аэропорта. Аэропорт был вынужден приостановить свою работу, в результате чего временно прекращена доставка гуманитарных грузов.

За минувшие сутки, отметил Гуринов, в Сирию прибыл один самолёт с гуманитарным грузом.

Напомним, что Израиль за последнее время дважды атаковал аэропорт Алеппо — в августе 2022 года и в марте 2023 года. В результате израильского удара, осуществлённого 7 марта, аэропорт на два дня вынужден был прекратить работу.