Тель-Авив, Израиль, 22 марта, 2023, 22:20 — ИА Регнум. Израильский военный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на территории Сирии во время планового вылета, 22 марта сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Zachi Evenor Израильский БПЛА IAI Eitan

В Вооруженных силах еврейского государства отметили, что риск утечки информации отсутствует. Проводится расследование инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта Израиль в очередной раз нанес ракетный удар по территории Сирии. Израильская армия запустила несколько ракет класса «воздух — земля» со стороны Средиземного моря по международному аэропорту Алеппо и его окрестностям.

В результате атаки объекту был причинён материальный ущерб.