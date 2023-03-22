Москва, 22 марта, 2023, 21:41 — ИА Регнум. В Московском физико-техническом институте (МФТИ) организуют встречу с главным редактором «Новой газеты» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Дмитрием Муратовым, удостоенным в 2021 году Нобелевской премии, а затем продавшим свою медаль лауреата за 103,5 млн долларов, направив эти денежные средства на помощь беженцам с Украины.

EPA/JASON SZENES/ТАСС Дмитрий Муратов

О том, что в вузе собираются организовать встречу с Муратовым, говорится в анонсе, размещённом в Telegram-канале «МФТИ — Физтех».

«Марафон встреч с известными гостями продолжается. В следующий вторник у физтехов будет возможность пообщаться с Дмитрием Муратовым в рамках открытого диалога», — сказано в сообщении.

Напомним, Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира «за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира». Полученную им медаль он продал, направив все деньги от продажи в фонд помощи украинским беженцам ЮНИСЕФ.

Известно, что Дмитрий Муратов подписал обращение против спецоперации России на Украине и критикует Вооруженные силы РФ и решения Верховного главнокомандующего. В ноябре 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Новой газеты» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), а МВД РФ исключило журналиста из Общественного совета.