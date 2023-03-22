Севастополь, 22 марта, 2023, 20:27 — ИА Регнум. Одна из сбивших беспилотник ВСУ женщина-военнослужащая рассказала, как удалось сделать это. По словам главного старшины Татьяны Целуйко, объект двигался хаотично в сторону военной базы и было понятно, что он нацелен на уничтожение наземных целей или кораблей.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Севастополь

«Она понимала, что необходимо попасть по объекту любой ценой — он мог пройти дальше и врезаться в берег или корабли. После уничтожения цели женщины не расслабились и поджидали следующий беспилотник», — приводит слова Татьяны Целуйко Telegram-канал Zvezdanews.

Как ранее сообщил на заседании коллегии военного ведомства министр обороны Сергей Шойгу, две женщины-военнослужащие — старший матрос контрактной службы Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко — 22 марта уничтожили три беспилотных летательных аппарата противника, с помощью которых ВСУ предприняли попытку поразить важные объекты в Крыму.

По словам Шойгу, он поручил представить девушек к госнаградам и выплатить им денежную премию за уничтожение объектов противника.