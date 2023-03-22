Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле со стороны ВСУ ранен мирный житель

Донецк, , 16:53 — REGNUM Мирный житель посёлка Административный в Донецке получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ 22 марта, написал глава столицы ДНР Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

Последствия обстрела Донецка © Сергей Батурин/РИА Новости

По словам главы города, обстрел украинские боевики вели по Куйбышевскому району Донецка. Кулемзин отметил, что «анкетные данные» пострадавшего уточняются. Кроме того, обстрелом повреждён многоквартирный дом.

Напомним, Куйбышевский район Донецка ВСУ обстреляли в 13:45 и в 14:15 мск со стороны села Нетайлово. По городу было выпущено восемь снарядов калибра 155 мм.

Под обстрел ВСУ сегодня также попали Петровский и Кировский районы Донецка, причём ночью украинские боевики применили оперативный тактический ракетный комплекс «Точка-У». Ракетой разрушено здание водоканала.

В Кировском районе в 13:30 мск в микрорайоне Абакумова по улице Печёрской пострадал один из домов частного сектора. Кровля дома получила повреждение.