Париж, 22 марта, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон не собирается выдвигать свою кандидатуру на третий срок на выборах главы государства, и потому он готов к снижению своего рейтинга на фоне протестов против пенсионной реформы. Он заявил об этом 22 марта в интервью телеканалам TF1 и France 2.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Я не собираюсь переизбираться, я не могу этого сделать по конституции. Между сиюминутными опросами общественного мнения и интересами страны я выберу последнее», — сказал он.

Также Макрон уточнил, что он готов к тому, что рейтинги его популярности понизятся на фоне протестов против пенсионной реформы во Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта стало известно, что рейтинг Эммануэля Макрона за последний месяц снизился с 32% до 28%. По мнению социологов, основной причиной этого стало повышение пенсионного возраста в стране.

Отметим, протесты против пенсионной реформы начались во Франции на минувшей неделе после принятия её без голосования в парламенте страны. Французский премьер-министр Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 Конституции Франции, чтобы провести этот законопроект, что стало причиной негодования французских депутатов, которые заявили о «конце демократии» в стране.