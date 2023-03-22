Лондон, 22 марта, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Власти Великобритании намерены превратить страну в технологическую сверхдержаву. Правительство королевства разработало план, следуя которому, эта цель должна быть осуществлена к 2030 году. Документ опубликовал 22 марта МИД Британии.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Наша международная технологическая стратегия позволит углубить сотрудничество с союзниками в развитии технологий завтрашнего дня, стимулируя экономику и рост благосостояния жителей Великобритании, а также укрепляя нашу национальную безопасность», — цитирует ТАСС заявление главы британского внешнеполитического ведомства Джеймса Клеверли.

Как отмечено в документе, Британия в настоящее время обеспечивает «наилучшую среду для развития новых технологий», однако, чтобы стать сверхдержавой, необходимо в содружестве с международными партнерами, превращать вновь появляющиеся технологии в глобальные отрасли.

Основными направлениями в плане преобразования страны названы развитие технологий искусственного интеллекта и квантовых вычислений, разработка полупроводников, развитие телекоммуникационных технологий и инженерной биологии.

Отмечается, что для внедрения данного плана власти Великобритании намерены увеличить численность сотрудников, которые будут отвечать за укрепление связей с международным научным и бизнес-сообществом, а также за связи с ключевыми технологическими мировыми компаниями.

О том, что власти Великобритании намерены сделать из страны «научную сверхдержаву», два года назад заявлял бывший в то время премьер-министром Борис Джонсон. Он декларировал амбициозные цели о развитии зелёных технологий, избавлении от иностранных технологий и создании собственных высокотехнологичных продуктов в различных сферах.