Анкара, 22 марта, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Турецкая оппозиционная партия «Народный альянс» официально выдвинула Кемаля Кылычдароглу единым кандидатом на президентские выборы в Турции, которые пройдут 14 мая. Соответствующее заявление передано в Высший избирательный совет страны.

Zuma/TASS Лидер Народно-демократической партии Кемаль Кылычдароглу

Единственным оппонентом Кемаля Кылычдароглу на предстоящих выборах станет единый кандидат от «Республиканского альянса», действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Высшая избирательная комиссия Турции единогласно проголосовала за утверждение 14 мая в качестве даты президентских и парламентских выборов. В случае необходимости, второй тур президентских выборов назначен на 28 мая.

Ранее действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что турецкая оппозиция выступает против реализации проекта по строительству атомной электростанции «Аккую».