СМИ узнали о расстреле украинским военным мирного жителя за прописку в Донецке

Донецк, , 12:35 — REGNUM Мирного жителя за регистрацию в Донецке расстрелял украинский военный с позывным Кипиш. Об этом 22 марта рассказали в Следственном комитете РФ, передаёт «Лента. ру».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что сестра расстрелянного мирного жителя рассказала, что военнослужащий ВСУ задержал её брата и потребовал показать ему паспорт. После того как он увидел в нём отметку о регистрации в Донецке, украинский военный из своего оружия расстрелял мужчину.

Также указывается, что позднее подозреваемый был задержан российскими следователями, которые выяснили, что указанное лицо было членом украинской экстремистской группировки «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

При этом задержанный пытался скрыть такую информацию о себе, указав ложные данные в своей анкете, однако следователи раскрыли его истинную личность. В данный момент военный ВСУ привлечён к ответственности, вскоре он предстанет перед судом.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта военнослужащий стрелкового полка Народной милиции ДНР Александр с позывным KILA рассказал, что военнослужащие ВСУ и сотрудники МВД Украины захватывали заложников, чтобы сбежать из Мариуполя. По его словам, бойцы ВСУ прикрывались даже детьми.