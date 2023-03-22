Лондон, 22 марта, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Британское движение Campaign for Nuclear Disarmament (CND), пропагандирующее ядерное разоружение стран, выступило против планов Великобритании поставить для Вооружённых сил Украины бронебойные снаряды, содержащие в составе обеднённый уран.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения киевскому режиму

«CND осуждает этот шаг, поскольку это представляет катастрофу для окружающей среды и здоровья людей, которые переживают этот конфликт», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте CND.

Как считает организация, использование подобных снарядов может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Так, например, существует вероятность роста числа случаев онкологических заболеваний, нарушений работы нервной системы и других тяжелых заболеваний.

Напомним, официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала решение Лондона о передаче ВСУ снарядов с ураном «безрассудным и безответственным». Также она добавила, что использование подобного вооружения будет расценено российской стороной как геноцид.