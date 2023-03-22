Москва, 22 марта, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Тело преподавателя малийского Университета права Мамаду К. обнаружили в квартире на западе Москвы. Как сообщил источник ИА REGNUM, труп мужчины два дня пролежал в квартире.

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20 марта полиция вскрыла квартиру в многоэтажке на улице Академика Анохина и обнаружила там тело 46-летнего гражданина африканской Республики Мали. На момент обнаружения мужчина был мертв уже двое суток.

«В последнее время, по рассказам знакомых, мужчина употреблял спиртные напитки. При этом страдал сахарным диабетом. Тело мужчины направлено в морг. Полиция пытается связаться с родственниками погибшего», — сообщил источник.

Мамаду К. трудился преподавателем права в малийском университете в столице республики Бамако. В начале 2010-х мужчина приехал в Россию, где был преподавателем в нескольких вузах, а также являлся слушателем Академии Генерального штаба. Именно в академии заметили долгое отсутствие мужчины и сообщили о его пропаже в полицию.