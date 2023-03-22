Москва, 22 марта, 2023, 11:10 — ИА Регнум. В прямом эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» потерял сознание глава школы Востоковедения Высшей школы экономики Андрей Карнеев. Видеозапись произошедшего 21 марта была опубликована в Telegram-канале известного телеведущего.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Карнеев неожиданно упал обморок в ходе проходившей в эфире программы оживлённой беседы с другими экспертами, после чего телеведущий вместе с другими гостями передачи оказали профессору помощь и вызвали медиков.

Также указывается, что Карнеев потерял сознание ненадолго, врачи обследовали его после произошедшего. В данный момент эксперт уже находится у себя дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта телеведущий Владимир Соловьёв попал под обстрел во время поездки в Донецкую Народную Республику. Инцидент произошел во время посещения им расположения 155-й бригады морской пехоты Вооружённых сил России под Угледаром.