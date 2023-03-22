Братислава, 22 марта, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Соединенные Штаты предложили Братиславе новые вертолеты Bell AH-1Z Viper взамен передаваемых Словакией на Украину истребителей МиГ-29. Об этом 22 марта сообщил исполняющий обязанности главы минобороны Словакии Ярослав Надь.

Zuma/TASS Вертолёт Bell AH-1Z Viper

Ранее Словакия намеревалась передать Киеву десять истребителей МиГ-29 с моторами и еще три без моторов.

«12 новых вертолетов Bell AH-1Z Viper с оборудованием, обучение пилотов и техников и более 500 ракет AGM-114 Hellfire II», — сообщил глава минобороны Словакии, говоря о предложении правительства США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер заявил, что поставка истребителей МиГ-29 на Украину состоится в ближайшие недели. Никаких уточняющих деталей, связанных с поставками истребителей, нет. Он же умолчал о том, какая техника будет предоставлена Словакии взамен этих истребителей.

Межправительственное соглашение о передаче Украине истребителей МиГ-29 было заключено 17 марта. Документ подписали посол Киева в Братиславе Мирослав Кастран и исполняющий обязанности министра обороны Словакии Ярослав Надь.