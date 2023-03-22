Севастополь, 22 марта, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Атака надводных беспилотников была успешно утром 22 марта отбита Черноморским флотом (ЧФ) ВМФ России. Об этом 22 марта сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Ранним утром наш флот отбил атаку надводных беспилотников», — указал он в своём сообщении.

Как уточнил Развожаев, российскими военными при помощи стрелкового оружия было уничтожено три вражеских объекта, сделавших попытку прорваться в бухту Севастополя, также средства противовоздушной обороны отработали по воздушной цели.

При этом губернатор Севастополя отметил, что в результате предпринятой атаки корабли ЧФ не получили повреждений, и добавил, что из-за взрыва сбитых морских беспилотников в зданиях на Ленина 2, в Доме Москвы выбило стёкла, однако никто из людей не пострадал.

«Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль обстановки. Все оперативные службы наготове», — также добавил Развожаев и призвал доверять только официальной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что движение морского транспорта в Севастополе было приостановлено. При этом причины такого решения не уточнялись.