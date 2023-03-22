Бердянск, Запорожская область, 22 марта, 2023, 10:12 — ИА Регнум. В Бердянске Запорожской области обнаружен тайник с гранатомётом и гранатами, предназначенными для украинских диверсионно-разведывательных групп. Об этом в среду, 22 марта, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам Рогова, из схрона представителями правоохранительных органов были изъяты ручной гранатомёт РШГ-2, два корпуса ручной гранаты Ф-1, две гранаты РГО, одна граната РГД-5, пять запалов, 284 патрона калибра 5,45 мм, а также 175 патронов калибра 7,62 мм.

Уточняется, что собственник гаража, где и был обнаружен схрон с боеприпасами, на данный момент находится на подконтрольной Вооружённым силам Украины территории.

Напомним, накануне полицейские Херсонской области в ходе оперативно-разыскных мероприятий обнаружили в Скадовском муниципальном округе тайник с огромным количеством боеприпасов, также предназначенных для украинских ДРГ.