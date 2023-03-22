Рогов заявил, что Киев готовит несколько ударов на линии фронта в Запорожской области

Мелитополь, , 09:43 — REGNUM Несколько ударов на линии фронта в Запорожской области, часть из которых является отвлекающими, готовят вооружённые формирования Украины. Об этом 22 марта заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

ВСУ Сергей Корсун (c) ИА REGNUM

«Противник готовит несколько ударов, часть из них отвлекающие, часть — основные», — приводит его слова РИА Новости.

Также Рогов отметил, что ВСУ накапливают силу для наступательных действий и в то же время легализуются данные о поставках странами Запада Киеву танков и авиации.

Кроме того, председатель движения «Мы вместе с Россией» уточнил, что перед киевскими войсками стоит задача по выходу к берегу Азовского моря в направлении Мелитополя и Бердянска. При этом он не исключил, что главный удар будет в направлении города Мариуполя ДНР.

«Мариуполь сегодня очень сильно раздражает Запад как быстро восстанавливаемый город. Город — образец, что будет со всей территорией в плане скорости отстройки, комфорта жизни и так далее», — пояснил Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что украинские боевики усиливают практику разведки боем. Такая ситуация наблюдается в зоне ответственности второго армейского корпуса ВС РФ.