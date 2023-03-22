Луганск, 22 марта, 2023, 09:19 — ИА Регнум. Украинские боевики усиливают практику разведки боем, сообщил 22 марта в своём Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Такая ситуация наблюдается в зоне ответственности второго армейского корпуса ВС РФ. «В наступательных действиях при поддержке бронетехники используются небольшие маневренные группы (до взвода)», — сообщает эксперт.

Затем, «после огневого контакта», в бой вступает артиллерия ВСУ, чтобы прикрыть отход своих войск. Одновременно с этим украинскими боевиками активно применяются беспилотники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в НАТО заявили о планах ВСУ перейти в наступление в Запорожье и ЛНР. По данным представителя альянса, надежды Киев возлагает на западную военную технику.