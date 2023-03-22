Москва, 22 марта, 2023, 08:54 — ИА Регнум. Очередной провокацией Великобритании, преследующей целью вывод конфликта на Украине на новый виток агрессии, являются планы Лондона поставить Киеву снаряды с обедненным ураном. Об этом 22 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Спутник».

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Это очередная британская провокация, которая нацелена на то, чтобы вывести ситуацию вокруг Украины на новый виток агрессии, конфликта и противостояния, придать качественно новое измерение», — сказала она, комментируя такие планы Лондона.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что заявления Лондона о поставках Киеву указанного вида боеприпасов говорят о выраженных планах западных стран по окончательному уничтожению Украины.

«Все разговоры после заявлений о намерении поставить снаряды с обедненным ураном о том, что они видят благополучие Украины в будущем, заканчиваются», — добавила официальный представитель МИД РФ, также назвав использование снарядов с обедненным ураном геноцидом.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта заместитель министра обороны Соединённого Королевства Аннабель Голди заявила, что Лондон поставит Киеву боеприпасы с обеднённым ураном. В ответ президент РФ Владимир Путин указал, что российская сторона будет вынуждена отреагировать на такое решение Лондона.