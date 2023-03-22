Марочко: боевики ВСУ на купянском направлении вторые сутки не забирают трупы сослуживцев

Луганск, , 08:46 — REGNUM Украинские боевики на купянском направлении перестали забирать трупы сослуживцев с поля боя, заявил 22 марта военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Православный пояс у убитого военнослужащего ВСУ © Евгений Биятов/РИА Новости

По словам эксперта, трупы ликвидированных российскими войсками украинских боевиков замечены в районе позиций ВСУ между населёнными пунктами Новосёловское и Стельмаховка.

«Потери противник понёс после очередной неудачной попытки контратаковать на этом участке фронта ещё двое суток назад, однако тела до сих пор никто не забрал», — пишет Марочко.

Он добавил, что некоторые боевики были ещё живы после боя, но умерли, не дождавшись помощи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Марочко, украинские боевики в районе Артёмовска занимаются мародёрством и грабежом, отбирая у мирных жителей ценные вещи — якобы для нужд армии.