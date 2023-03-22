Азербайджан в ночь на 22 марта вновь перекрыл подачу газа в Нагорный Карабах

Ереван, , 08:42 — REGNUM В ночь на 22 марта азербайджанская сторона вновь перекрыла подачу газа по единственному газопроводу, по которому голубое топливо подаётся из Армении в Нагорный Карабах. Об этом 22 марта сообщает армянский портал 24news со ссылкой на заявление единого информационного штаба при правительстве Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

Вид на город Степанакерт © Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Азербайджан в полночь снова перекрыл газоснабжение Арцаха (самоназвание НКР. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января в Нагорном Карабахе прекратилась подача природного газа из Армении. Также газ перекрывался с азербайджанской стороны с 17 по 20 января.