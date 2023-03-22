Снаряды с обеднённым ураном очень токсичны и канцерогенны, но обладают невысокой радиоактивностью

Москва, , 08:34 — REGNUM Снаряды с обеднённым ураном обладают высокой токсичностью и канцерогенностью, сообщает 22 марта РБК со ссылкой на экспертов.

Танк Abrams U.S. Army

Такие снаряды состоят на вооружении американской армии. В частности, они используются в танках Abrams в качестве бронебойных подкалиберных боеприпасов.

Снаряды с обеднённым ураном позволяют повысить убойную силу бронебойных боеприпасов, поэтому они с большей вероятностью могут пробивать броню современных танков.

Эти снаряды отличаются высокой токсичностью и канцерогенностью. Однако сравнивать их с так называемой грязной бомбой всё же нельзя, так как снаряды с обеднённым ураном имеют низкую радиоактивность.

Напомним, что Лондон анонсировал передачу Украине снарядов с обеднённым ураном. Об этом заявила заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди.

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