Батальон «Алания»: Северная Осетия направила в зону спецоперации беспилотники и более 20 автомашин

Москва, , 07:31 — REGNUM Республика Северная Осетия передала российским силам в зону специальной военной операции свыше 20 автомобилей КамАЗ и УАЗ, а также беспилотники и другие технические средства, сообщил журналистам представитель добровольческого батальона «Алания».

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Пришло 15 пикапов, шесть КамАЗов и много технических средств — это квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения», — сказал он.

Представитель «Алании» подчеркнул, что эта помощь улучшит боевые возможности не только батальона, но и различных подразделений ВС России в Донбассе, а также на запорожском и херсонском направлениях.

Он добавил, что все грузы дойдут до военнослужащих в течение двух-трех следующих дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта российский актер театра и кино Антон Шагин прибыл в зону специальной военной операции, чтобы передать российским спецназовцам снаряжение, которое было закуплено на средства, поступившие от российских граждан в рамках проекта «Всё для победы!». Для этих нужд удалось собрать более 13 млн руб.