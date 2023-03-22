Украина провела в Снигиревке новую эксгумацию для провокации против России
В Херсонской области заявили о подготовке Украиной новой провокации против России в Снигиревке
Херсонская область, 22 марта, 2023, 06:24 — ИА Регнум. Украина провела в оккупированном ВСУ Снигиревском районе Херсонской области новую эксгумацию трупов мирных жителей, убитых ранее украинскими военными. Киев собирается совершить провокацию и переложить вину за свои преступления на российские войска, заявил глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов. Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что имена жертв и примерные даты их убийств уже известны. В феврале Барбашов уже сообщал о подготовке Украиной подобной провокации.
Тогда прокуратура Николаевской области объявила об эксгумации 27 тел мирных граждан. Барбашов в свою очередь указал на то, что в заявлении прокурора говорится, что на телах имеются пулевые ранения.
Вместе с тем глава администрации отметил, что ни один мирный житель Снигиревского района с марта по октябрь (когда территорию контролировали ВС России) не погиб от пулевого ранения. Барбашов добавил, что так Украина пытается выдать жертв украинской армии за тех, кто якобы погиб из-за российских сил.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября представитель экстренных служб Херсонской области рассказал, что украинские военные расправились с более чем сотней жителей города Херсона после того, как часть региона на правом берегу Днепра перешла под контроль ВСУ.