Москва, 22 марта, 2023, 04:41 — ИА Регнум. Негодование европейских стран по поводу визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина вряд ли изменит политические цели Китая, написал 22 марта в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Так он оценил заявление президента Чехии Петра Павела о том, что Прага и Берлин пересматривают свои отношения с китайской стороной.

«Если это прямой намек на недовольство Европы политикой Пекина и его сближением с Москвой, то можно предположить, что это вряд ли заметно повлияет на поведение КНР», — считает российский парламентарий.

Сенатор признал, что Европа необходима Китаю в качестве торгово-экономического партнера. Однако, по его словам, китайские власти видят нарастающую зависимость ЕС от США, и будущий конфликт с КНР для Вашингтона и Брюсселя является лишь «делом времени».

Пушков подчеркнул, что политическая ненадежность Европы уничтожает всю ценность континента в глазах Пекина. Он также добавил, что Китай становится всё ближе с Россией, развивая с РФ стратегическое партнерство.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта газета Politico написала о том что, что руководство ЕС находится на грани раскола по вопросу отношений с КНР из-за давления США и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которую отличает «ястребиная» позиция в адрес Пекина.

При этом прокитайскую позицию заняли Германия, Венгрия и Греция. Так, например, ФРГ пытается избежать коммерческих разногласий с Китаем, который является для Пекина особо крупным инвестором.