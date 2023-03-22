Минск, 22 марта, 2023, 03:34 — ИА Регнум. Террорист, которого ликвидировали в белорусском городе Гродно, после совершения терактов в Белоруссии собирался покинуть территорию республики через границу с Украиной, передает телеканал «Беларусь 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Граница

Также сообщается, что преступник забронировал на период с 21 по 23 марта аренду однокомнатной квартиры в городе Гомель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал СТВ передал о том, что Белоруссия направила в Федеральную службу безопасности России отпечатки пальцев террориста, который был уничтожен в Гродно 19 марта. Преступник имел при себе автомат и боевые гранаты.

В ходе спецоперации террорист оказал вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Силовики ведут розыск его сообщников. Президент Белоруссии заявил 21 марта, что у террориста был целый арсенал оружия и взрывчатки, которые должны были быть использованы для атаки против граждан и должностных лиц республики.