Братислава, 22 марта, 2023, 03:01 — ИА Регнум. Истребители МиГ-29 планирует передать Киеву Словакия в течение ближайших недель. Об этом 21 марта сообщил словацкий портал Teraz. sk.

(сс) Tim Felce (Airwolfhound) МиГ-29

Уточняется, что поставка истребителей МиГ-29 на Украину состоится в ближайшие недели. Отмечается, что эти данные сообщил и. о. премьер-министра Словакии Эдуард Хегер. Никаких уточняющих деталей, связанных с поставками истребителей, не приводится.

Также указывается, что Хегер предпочёл умолчать о том, какая техника будет предоставлена Словакии взамен истребителей, которые будут переданы Украине.

Напомним, власти Словакии сообщили на прошлой неделе о намерении передать имеющиеся истребители МиГ-29 Киеву. Решение вызвало споры между депутатами парламента страны. В частности, глава партии «Голос — Социал-демократия» (Hlas — SD) Петер Пеллегрини выразил сомнения в законности такого решения и стал настаивать на обращении в Конституционный суд Словакии.

Хегер возразил, что принятое правительством решение не противоречит конституции и рассказал о компенсации, которую получит Словакия взамен передачи истребителей Украине. Предполагается, что Словакия получит в общей сложности 900 млн евро от Евросоюза и его союзников.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подписании соглашения между Братиславой и Киевом о передаче Украине 13 истребителей МиГ-29.