Москва, 22 марта, 2023, 01:55 — ИА Регнум. Семья из четырёх человек, включая двоих детей, погибла в результате пожара в одноэтажном жилом доме в Новой Москве. Об этом 22 марта сообщил журналистам представитель экстренных служб.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Информация о пожаре поступила в экстренные службы в 23:23 мск. Загорелась одна из квартир одноэтажного жилого двухквартирного дома в поселении Вороновское в Новой Москве. Площадь пожара составила 80 кв. метров. После ликвидации пожара в ходе последующего разбора завалов были найдены тела четырёх погибших. Жертвами пожара стали двое взрослых и дети 2019 и 2020 годов рождения.

Следственный комитет города Москвы инициировал проверку по факту гибели людей. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, идёт осмотр места пожара и опрос очевидцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели матери и двоих детей в результате пожара в пятиэтажном доме в Симферополе.