Экс-замглавы МЧС: применение Киевом урановых бомб приведет к экологической катастрофе в Донбассе

Москва, , 20:26 — REGNUM В случае применения Украиной в Донбассе боеприпасов с обедненным ураном возникает большой риск экологической катастрофы. Об этом 21 марта заявил бывший замглавы МЧС России Юрий Бражников.

Чернобыльская катастрофа © Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM

«Использование боеприпасов с ураном недопустимо, может привести к быстрой экологической катастрофе. Эти регионы ранее уже подвергались радиационному воздействию после аварии на ЧАЭС», — сказал Бражников изданию РИА Новости.

Бражников входил в 1999 году в состав руководящей группы международной коалиции «Фокус», оказывавшей гуманитарную помощь населению Югославии. Тогда НАТО применяла кассетные боеприпасы с ураном-238 в ходе массированных бомбардировок военных и гражданских объектов на юге Сербии и в отдельных районах Косово.

По словам эксперта, один из неразорвавшихся боеприпасов с урановым сердечником 17 апреля 1999 года доставили для обследования в медицинский центр Вране. Проведенный лабораторный анализ подтвердил, что в снаряде присутствует обедненный уран-238. Доза гамма-излучения у поверхности наконечника, составила 530-560 мкР/ч. Это в 45 раз больше естественного радиационного фона для данной местности.

«Уже тогда стало ясно, что в Югославии могут возникнуть предпосылки для возникновения экологической катастрофы», — сообщил Бражников.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Великобритания 21 марта заявила о намерении передать Украине боеприпасы с обеднённым ураном.