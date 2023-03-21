Минобороны: ВС России уничтожили за сутки до 160 военных ВСУ на донецком направлении

Москва, , 14:10 — REGNUM За прошедшие 24 часа российские войска уничтожили на донецком направлении до 160 военных вооружённых формирований Украины. Об этом 21 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Военнослужащие РФ © Алексей Майшев/РИА Новости

«На донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили: до 160 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-20», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что за минувшие сутки на краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 95 военнослужащих.