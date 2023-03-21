Москва, 21 марта, 2023, 15:12 — ИА Регнум. Работы 23-летней художницы Вероники Полонской проверяют из-за жалобы на оскорбление чувств верующих. Об этом ИА REGNUM сообщил источник. Девушка много раз выигрывала детские творческие конкурсы с работами на религиозную тематику, но в последние годы она поменяла подход к изображению Иисуса Христа.

Цитата из видео с канала: pro winica Вероника Полонская, художница.

23-летняя Вероника Полонская — художница из Мордовии. С детства девушка много раз становилась лауреатом международных, городских, республиканских конкурсов и выставок. Полонская была победителем конкурса Международного Фестиваля детского и юношеского творчества «Звезды Нового Века» в номинации «Декоративно-прикладное искусство)», девушка представила на конкурс работу под названием «Сказание о духовном возрождении и укреплении Российского государства в XVII веке». Будучи студенткой, Вероника входила в состав жюри Республиканского конкурса книжных иллюстраторов «Я рисую книгу» среди детей и подростков Республики Мордовия. Несколько лет назад девушка переехала в Москву. С тех пор ее работы претерпели сильные изменения, теперь в них преобладает провокационность и неоднозначные отсылки к образу Христа.

Недавно с художницей связались родственники, они рассказали, что девушку разыскивает полиция и к ним по месту жительства приходил участковый. Оказалось, что на Веронику написали жалобу из-за нескольких её работ, в которых используется образ Христа.

«В сообщении жителя Мордовии говорится, что 23-летняя гражданка разместила в телеграмм-канале публикации, религиозное, лингвистическое и смысловое содержание которых нацелено на умышленное оскорбление образа Иисуса Христа как центральной фигуры христианской религии и предметов христианского почитания, формирует негативный образ православного христианства в глазах общества и оскорбляет религиозные чувства православных христиан», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по данному факту проводится проверка по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» (ч. 1 ст. 148 УК РФ), если правоохранители найдут в работах художницы признаки публичных действий, выражающих неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, то на художницу будет возбуждено уголовное дело.

Ранее Вероника Полонская уже привлекала внимание полиции, в 2019 году она выступала в Москве куратором скандальной выставки «Осень пахана», которую организовывала «Ассоциация худших художников». Открытие мероприятия так и не состоялось, выставку отменили за несколько часов до начала, а саму площадку подвергли множеству проверок.