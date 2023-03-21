Гонконг, Китай, 21 марта, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Со следующего месяца возобновится движение высокоскоростных поездов между материковым Китаем и Гонконгом, сообщает 21 марта оператор гонконгской железнодорожной системы MTR Corporation.

N509FZ Высокоскоростная пассажирская линия Пекин — Гонконг

Уточняется, что через железнодорожную сеть между провинциями восстановится с 1 апреля прямая связь Гонконга с Пекином, а также городами Чанша, Ханчжоу, Шанхай и Ухань. 23 марта начнётся предварительная продажа билетов на эти перевозки.

Отмечается также, что это нововведение увеличит частоту движения поездов дальнего следования в Гонконге со 102 до 164.

Напомним, движение железнодорожных поездов между материковым Китаем и Гонконгом остановилось в связи с пандемией коронавируса в 2020 году. В ноябре 2021 года Гонконг и материковый Китай решили открыть сухопутную границу.

В начале 2023 года высокоскоростная железнодорожная магистраль Гонконга начала обслуживать поездки на короткие расстояния. Теперь планируется довести частоту движения поездов до уровня до начала пандемии.