Джанкой, Крым, 21 марта, 2023, 10:05 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации расследуют факт атаки беспилотных летательных аппаратов на территории Крыма. Об этом во вторник, 21 марта, сообщается в Telegram-канале российского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

«Следственный комитет России расследует обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в распространенном сообщении.

Напомним, что в результате атаки БПЛА в районе Джанкоя, распложенного на севере полуострова Крым, один человек получил ранение. Также, по словам главы Крыма Сергея Аксёнова, в городе повреждены несколько объектов и электросети.

Ранее сообщалось, что из-за инцидента в Джанкое утром 21 марта ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. На данный момент ведётся подсчёт ущерба, нанесённого украинскими БПЛА.