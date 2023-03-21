Скадовск, Херсонская область, 21 марта, 2023, 09:33 — ИА Регнум. Полицейские Херсонской области обнаружили в Скадовском муниципальном округе тайник с боеприпасами, предназначенными для украинских диверсионно-разведывательных групп. Об этом во вторник, 21 марта, сообщили в Главном управлении МВД по региону.

Официальный канал ГУ МВД России по Херсонской области Тайник с боеприпасами, предназначенными для украинских диверсионно-разведывательных групп

Уточняется, что правоохранители изъяли из тайника, расположенного в лесном участке, 275 патронов калибра 5,45 мм, три гранаты РГН без взрывателей, а также 400 г пороха. Отмечается, что содержимое схрона предназначалось для украинских диверсантов.

Накануне полицейские в Херсонской области в рамках оперативно-разыскных мероприятий обнаружили в лесополосе крупный схрон с боеприпасами, содержащий более 130 снарядов для основных боевых танков Вооружённых сил Украины.