Луганск, 21 марта, 2023, 09:16 — ИА Регнум. Об остром дефиците офицеров в украинской армии пишет 21 марта военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Для ликвидации этой проблемы Верховная рада рассмотрит законопроект, согласно которому «на период военного положения офицерами смогут стать военные без высшего образования, но с боевым опытом».

По словам Марочко, украинский военный для этого не менее трёх месяцев должен проходить военную службу в зоне боевых действий. Он также должен успешно выполнять служебные обязанности на должностях лиц офицерского состава не менее трёх месяцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ, только за сутки на донецком направлении уничтожены более 245 украинских боевиков.