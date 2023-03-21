Москва, 21 марта, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) рассматривает допуск российских спортсменов до соревнований только при условии их открытого осуждения специальной военной операции на территории Украины, заявила глава Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе.

Павел Бедняков/РИА Новости Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе

«Не так давно он [глава FIS Йохан Элиаш — ред.] звонил нашему генсеку, они достаточно долго общались. Это было после того, как он поговорил с Томасом Бахом на чемпионате мира по горным лыжам. Из разговора было ясно — Россию надо возвращать», — рассказала Вяльбе в интервью РИА Новости 21 марта.

Также она отметила, что условия FIS по возвращению российских спортсменов в международные соревнования являются абсолютно неприемлемыми.

«Помимо того, что они предлагают нейтральный статус для наших спортсменов… они требуют, чтобы эти люди как-то устно или письменно подтвердили, что не поддерживают СВО», — добавила Вяльбе.

Напомним, по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) российские спортсмены не были допущены до участия в чемпионате мира 2023 года, прошедшего в феврале–марте в Словении.