Российские САУ уничтожили противника с помощью управляемых снарядов
Российские самоходки «Мста-С» нанесли управляемыми снарядами «Краснополь» большой урон противнику
Донецк, 21 марта, 2023, 07:38 — ИА Регнум. Российские артиллеристы в зоне СВО уничтожили с помощью управляемых снарядов технику и огневые позиции противника, сообщает 21 марта Министерство обороны России.
Vitaly V. Kuzmin
САУ «Мста»
Расчёты самоходных артиллерийских установок 2С-19 «Мста-С» Западного военного округа успешно выполнили боевые задачи.
Применяя управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь», артиллеристы уничтожили бронетехнику, артиллерийские орудия и замаскированные укрепленные позиции ВСУ.
В составе артиллерийских расчётов боевые задачи выполняют в том числе военнослужащие, в рамках частичной мобилизации призванные из запаса.
Напомним, что управляемыми снарядами «Краснополь» осуществляется стрельба на расстоянии до 25 км.