Донецк, 21 марта, 2023, 07:38 — ИА Регнум. Российские артиллеристы в зоне СВО уничтожили с помощью управляемых снарядов технику и огневые позиции противника, сообщает 21 марта Министерство обороны России.

Vitaly V. Kuzmin САУ «Мста»

Расчёты самоходных артиллерийских установок 2С-19 «Мста-С» Западного военного округа успешно выполнили боевые задачи.

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Применяя управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь», артиллеристы уничтожили бронетехнику, артиллерийские орудия и замаскированные укрепленные позиции ВСУ.

В составе артиллерийских расчётов боевые задачи выполняют в том числе военнослужащие, в рамках частичной мобилизации призванные из запаса.

Напомним, что управляемыми снарядами «Краснополь» осуществляется стрельба на расстоянии до 25 км.