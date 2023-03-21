Вооруженные силы Тайваня обнаружили вблизи острова за сутки десять самолетов и два корабля НОАК

Тайбэй, , 06:23 — REGNUM Тайваньские военные зафиксировали за минувшие сутки приближение к Тайваню десяти самолетов и двух кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщили в пресс-службе министерства обороны острова.

КНР и Тайвань Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно представленной информации, трое воздушных судов КНР — противолодочный самолет Y-8, вертолет Z-9 и беспилотный летательный аппарат BZK-005 RECCE — пересекли так называемую «срединную линию» Тайваньского пролива, которая отделяет островов от материкового Китая.

В минобороны Тайваня отметили, что для контроля над ситуацией были задействованы воздушный и морской патрули. Кроме того, тайваньские военные привели в боевую готовность ракетные комплексы наземного базирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта Тайвань объявил, что отследил возле острова 4 корабля и 15 летательных аппаратов НОАК. Один из них — китайский истребитель J-11 — пересек «срединную линию» в Тайваньском проливе.