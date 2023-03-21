Москва, 21 марта, 2023, 06:29 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин проведёт 21 марта в Москве официальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

kremlin.ru Си Цзиньпин

В первой половине дня Си Цзиньпин встретится с Мишустиным. Затем в Большом Кремлевском дворце состоятся его официальные переговоры с Владимиром Путиным.

После церемонии представления делегаций состоятся два раунда переговоров, подписание документов, заявления глав государств для прессы и государственный обед.

По словам Ушакова, на переговорах «намечено большое представительство с учётом важности визита». Руководители крупнейших российских компаний в переговорах участвовать не будут, но приглашены на государственный обед. «Китайская делегация состоит в основном из государственных чиновников, в нее не входят представители бизнеса, поэтому мы будем соблюдать определенный паритет», — сказал Ушаков.

На переговорах будут обсуждаться вопросы энергетики, военно-технического сотрудничества, торгово-экономического взаимодействия. Ушаков подчеркнул, что стороны очень подробно обсудят «энергетическую составляющую».

Напомним, что накануне прошла неофициальная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина, длившаяся почти 4,5 часа. Глава Китая прибыл в Россию с трёхдневным визитом.