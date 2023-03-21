Трампа обещали не арестовывать прилюдно и не заковывать в наручники

Вашингтон, , 06:06 — REGNUM Экс-президента США Дональда Трампа не будут заковывать в наручники в случае, если будет принято решение арестовать бывшего американского лидера. Об этом 20 марта сообщает агентство Bloomberg.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пояснил агентству неназванный источник, в случае предъявления обвинений Трампу в Нью-Йорке, у него снимут отпечатки пальцев, сфотографируют в профиль и анфас, но вести прилюдно в наручниках либо помещать в камеру не будут. Предполагается, что экс-глава Белого дома останется под стражей агентов секретной службы, которые будут специально прикомандированы к его охране.

Напомним, дело, в связи с которым Трампу может грозить помещение под стражу, связано с выплатой крупной денежной суммы актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс за молчание о связи с экс-президентом США. При этом деньги были переведены Дэниэлс якобы через подставную фирму адвоката Трампа, которой потом были возмещены расходы Trump Organization. Сам бывший американский лидер отрицает как связь с актрисой, так и передачу ей денег.

Трамп может стать первым президентом США, которого обвинят в правонарушении по уголовной статье. Сам экс-американский лидер призвал своих сторонников организовать протестные акции в случае его ареста.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Белом доме подтвердили право американцев на протесты в случае, если все акции будут носить мирный характер.

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