Москва, 21 марта, 2023, 04:45 — ИА Регнум. Эпидемии кори в России не наблюдается, и распространение этого заболевания в РФ носит непостоянный характер, заявил академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Онищенко

«Я не скажу, что сегодня идет пандемический или эпидемический подъем заболеваемости. Да, сегодня есть заболеваемость. Но она на уровне спорадической», — сказал бывший глава Роспотребнадзора, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, среди причин заболеваемости корью в России можно назвать низкий уровень вакцинации в странах ближнего зарубежья, включая Украину и страны Средней Азии. Он подчеркнул, что последние вспышки кори были зафиксированы в среднеазиатских республиках.

Онищенко отметил, что лица, которые перенесли это заболевание в детстве, имеют пожизненный иммунитет, а для тех, кто получил прививку, каждые десять лет проводится ревакцинация.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года портал Nature представил результаты исследования специалистов по инфекционным болезням Гарвардской школы общественного здравоохранения. Они пришли к выводу, что у детей, которые переболели корью, пропадают антитела, ответственные за борьбу с болезнетворными микроорганизмами.