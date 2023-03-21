Москва, 21 марта, 2023, 04:28 — ИА Регнум. Неизвестную вредоносную программу, которую киберпреступники использовали для атак на сайты различных организаций в Крыму и Донбассе, выявила «Лаборатория Касперского». Об этом 20 марта сообщает РБК.

gilipollastv Логотип компании «Касперский» на входе в центральный офис

Уточняется, что хакерские атаки были направлены в основном на правительственные, сельскохозяйственные и транспортные организации в ЛНР, ДНР и Крыму. При этом кампания по кибершпионажу, по данным издания, продолжается в трёх регионах с 2021 года. Злоумышленники используют в своих целях неизвестную ранее вредоносную программу CommonMagic.

Представитель «Лаборатории Касперского» Леонид Безвершенко пояснил, что главным отличием кампании по кибершпионажу стало использование облачного хранилища атакуемого в качестве командно-контрольной инфраструктуры.

«Мы следим за этой кампанией. Примечательны в ней не вредоносное ПО и техники — они не самые хитроумные, — а то, что в качестве командно-контрольной инфраструктуры используется облачное хранилище», — указал эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщало о кибератаке на информационные системы итальянского автомобилестроительного концерна Ferrari.