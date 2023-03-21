Кишинёв, 21 марта, 2023, 04:32 — ИА Регнум. Молдавия после трёхмесячного перерыва вновь стала покупать газ у компании «Газпром», сообщает 20 марта глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в своём телеграм-канале.

Газ [Дарья Антонова ИА REGNUM

Газпром ежедневно поставлял Молдавии 5,7 млн кубометров газа, которые шли на территорию ПМР, где использовались для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС.

Сама же Молдавия закупала газ у государственной компании «Энергоком», которая, в свою очередь, приобретала топливо на бирже, а также из газохранилищ Румынии и Украины.

В связи с сильным потеплением потребление газа на территории ПМР существенно уменьшилось, что привело к выравниванию цены топлива Газпрома и «Энергопрома». В связи с этим «Молдовагаз» стал ежедневно приобретать 0,7-0,8 млн кубометров у Газпрома и около 1,3-1,5 млн кубометров у «Энергокома».

Напомним, что в ноябре прошлого года Кишинёв отказался покупать российский газ, что значительно усугубило энергетический и экономический кризис в стране.