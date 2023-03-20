Берлин, 21 марта, 2023, 02:57 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что конфликт России и Украины не закончится еще очень долгое время, сообщает агентство DPA со ссылкой на соответствующее заявление главы немецкого правительства.

bundesregierung.de Олаф Шольц в Бундестаге

Он отметил, что на такой прогноз следует «настраиваться». Шольц также полагает, что даже после завершения этого конфликта «сразу всё не станет как обычно».

Канцлер пояснил, что последствия боевых действий будут долго напоминать о себе, и будет необходимо заниматься «расчисткой руин». Он также призвал не прекращать усилия для окончания конфликта.

Вместе с тем Шольц добавил, что Запад должен продолжать поддерживать Украину, чтобы ВСУ сохраняли свою боеспособность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олаф Шольц в интервью немецкой газете Handelsblatt заявил, что конфликт России и Украины будет длиться долго. При этом он подчеркнул, что пока не может прогнозировать сроки окончания этого противостояния.