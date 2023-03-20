В Вашингтоне назвали Россию «младшим партнёром» Китая

Вашингтон, , 23:25 — REGNUM Россия является младшим партнёром Китая, заявил 20 марта координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на встрече с журналистами в Вашингтоне.

Флаги России и Китая Иван Шилов © ИА REGNUM

Журналисты задали Кирби вопрос, считают ли США Россию «клиентом» Китая.

«Я бы сказал, что конкретно в этих двусторонних отношениях они, безусловно, младший партнёр», — сказал Кирби, отвечая на вопрос журналистов.

Напомним, что в Вашингтоне заявили, что отношения между Россией и Китаем стали более близкими и что Москва и Пекин являются потенциальными союзниками в противостоянии с США.

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