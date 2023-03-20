Вашингтон, 20 марта, 2023, 23:24 — ИА Регнум. Ввиду занятости главы Китая Си Цзиньпина его разговор с президентом США Джо Байденом состоится в подходящее время. Об этом заявил 20 марта координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на встрече с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

«Мы хотим сделать так, чтобы этот разговор произошел в подходящее время и в правильном контексте. Председатель Си остается довольно занят: у него только закончился народный конгресс, а сейчас он в Москве», — сказал Кирби.

Напомним, что ранее Кирби сообщил, что Байден намерен в ближайшее время провести телефонный разговор с Си Цзиньпином. Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон заинтересован в сохранении и поддержании открытых линий коммуникаций с Пекином.

Председатель КНР сейчас находится в Москве, куда прибыл с официальным трёхдневным визитом.