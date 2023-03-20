Кирби: США призвали Си Цзиньпина в ходе визита в Москву добиваться от России вывода войск с Украины

Вашингтон, , 22:01 — REGNUM США рассчитывают, что лидер Китая Си Цзиньпин призовёт президента РФ Владимира Путина к выводу войск с Украины. Об этом заявил 20 марта на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы призываем председателя Си добиваться выполнения этого ключевого пункта, который должен подразумевать вывод российских войск с суверенной украинской территории в соответствии с Уставом ООН», — высказал позицию США Кирби.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин совершает свой первый зарубежный официальный визит после избрания на третий срок руководителем страны. Он прибыл в Москву 20 марта, где у него состоялась длительная неформальная встреча с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора Путин подчеркнул, что Россия уважительно относится к разработанному в Китае плану урегулирования конфликта на Украине.

Российский президент также отметил, что у лидеров обеих стран ещё будет возможность обсудить ситуацию на Украине, а также выразил уверенность в стремлении Китая к справедливости и соблюдению международного права.

Как сообщалось ранее, официальная часть визита китайского лидера будет проходить 21 марта. В повестке встречи вопросы международной тематики, а также развития двустороннего стратегического взаимодействия.