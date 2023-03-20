МИД Чехии подтвердил гибель ещё одного воевавшего за ВСУ жителя республики

Прага, , 17:58 — REGNUM Второй за год чешский гражданин, воевавший на стороне вооружённых формирований Украины, погиб в ходе конфликта на Украине. Об этом 20 марта рассказал журналистам пресс-секретарь МИД Чехии Даниэль Дрейк.

Наемники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Могу подтвердить, что в воскресенье на Украине погиб доброволец с чешским гражданством, который воевал на украинской стороне», — сказал он.

Также Дрейк уточнил, что, по данным чешского внешнеполитического ведомства, это второй случай гибели гражданина республики в ходе конфликта на Украине за последний год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Андрей Марочко написал, что в Донбассе на купянском направлении к 103-й бригаде территориальной обороны и 14-й отдельной механизированной бригаде ВФУ прикомандировали отдельные разведывательные группы с иностранными наёмниками. По его словам, в настоящее время прибывшее подкрепление занимается прикрытием и сопровождением колонн, обеспечивает безопасную переброску резервов ВСУ.