Токио, 20 марта, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Война в Ираке зародила сомнения в правоте США, а также продемонстрировала, что далеко не все политические цели могут быть достигнуты вооружённым путем. Об этом в двадцатую годовщину вторжения США в Ирак заявила заместитель директора центра Ближневосточных исследований НИИ энергетики и экономики Японии Сати Саканаси.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

«Посредством войны в Ираке даже обычные люди стали задумываться: «а не преувеличивала ли Америка свои силы к моменту начала войны? или о том, что «Америка, оказывается, не всегда принимает правильные решения, а круг проблем, которые можно решить с использованием силы, на самом деле ограничен», ― сказала в беседе с РИА Новости эксперт.

Также, по словам Саканаси, война в Ираке стала началом постепенного ослабления Соединённых Штатов, так как «размах рук» Америки оказался слишком большим. Кроме того, учёный считает, что первоначально заявленные цели и конечные результаты этой войны оказались различными. Так, якобы «война с терроризмом или за демократизацию Ирака», породила только «беспорядок и хаос».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, вспоминая выступление экс-секретаря США Колина Пауэлла в Совете безопасности ООН о якобы имеющемся у Ирака оружии массового поражения 20-летней давности (история с пробиркой с сибирской язвой), заявил, что Белый дом должен избавиться от синдрома вседозволенности и считаться с Россией и Китаем.

Дипломат ясно дал понять, что в стремительно меняющихся геополитических реалиях Вашингтон не в состоянии, когда ему вздумается, использовать каждый раз силовой сценарий без серьёзных для себя последствий.