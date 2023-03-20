Токио, 20 марта, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Представители Москвы и Токио 20 марта начали обсуждать условия ловли лосося и форели японскими рыбаками в 200-мильной японской исключительной экономической зоне на текущий год. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лосось

По данным ведомства, переговоры проходят в режиме видеоконференции с участием сотрудников профильных министерств двух стран. Обсуждение планируется завершить к 24 марта.

Токио приходится согласовывать с Москвой объёмы вылова и платить за промысел лосося и форели, так как по Конвенции ООН по морскому праву рыба принадлежат стране, в которой она нерестилась.

Напомним, соглашение о согласовании японской стороной вылова рыбы действует с 1985 года. Согласно документу, переговоры должны проходить ежегодно. В 2022 году Россия согласовала вылов 2,05 тыс. тонн рыбы в 200-мильной японской исключительной экономической зоне.