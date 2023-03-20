Ярославль, 20 марта, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Тело обнаружено на месте, где продюсер и основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лёд. Инцидент произошёл накануне в Ярославской области. Об этом 20 марта сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС. Личность погибшего пока не установлена.

Цитата из видео Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов

Собеседник рассказал, что в этом месте было строго запрещено выходить на лёд.

Ранее продюсер с друзьями, отдыхая в селе Диево-Городище на берегу Волги, вышли на лёд. Несколько человек, в том числе и сам Свиргунов, провалились под лёд.

Изначально сообщалось об одном погибшем. Ещё три человека числились пропавшими без вести, в числе них — Дмитрий Свиргунов.

Группа Cream Soda официально заявила о пропаже своего друга и основателя Дмитрия Свиргунова.